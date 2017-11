Quatre recursos per fer front a una agressió masclista

L’assassinat d’aquest divendres 24 de novembre a Vinaròs (Baix Maestrat) se suma a la llista negra de dones assassinades aquest 2017 a l’Estat espanyol. En són 91 en total, 24 als Països Catalans, segons dades de Feminicidio.net.

En motiu del 25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violències Masclistes, recordem que aquest tipus de violències no només són els assassinats, sinó també altres tipus més o menys visibilitzats. Segons la Macroencuesta sobre Violència de Gènere de 2015, una de cada quatre dones a l’Estat reconeix haver partit violència psicològica o control emocional al llarg de la seva vida. L’Agència de la Unió Europea per als Drets Fonamentals (FRA), diu que una de cada quatre dones europees ha estat violada i que una de cada dos ha patit assetjament sexual a la feina. Segons l’Organització de les Nacions Unides (ONU), una de cada tres expressa haver viscut violència física o sexual al llarg de la seva vida.

Davant aquesta realitat, com s’hi pot fer front? Quins recursos existeixen per tal de poder superar aquesta situació? Recollim quatre possibilitats:

GRUPS DE DONES

Hi ha centenars de grups de dones arreu del territori que ofereixen assessorament i suport a dones que han patit qualsevol tipus d’agressió masclista i que alhora ajuden a formar-se en feminisme. En aquests grups, les dones poden treballar, apoderar-se i expressar-se en llibertat sense estar sotmeses als rols de poder exercits pels homes.

AUTODEFENSA FEMINISTA

L’autodefensa feminista es basa en l’ús de la violència com una eina de legítima defensa per a les dones en el moment de fer front a una agressió masclista. Disposa de tècniques emocionals, com la gestió de la por, per tal d’enfortir-se, i tècniques físiques de reacció i defensa basades amb el karate o la boxa, entre d’altres. Hi ha grups i tallers arreu del territori.

RECURSOS PÚBLICS

Catalunya és l’únic territori que disposa d’una llei específica contra les violències masclistes aprovada el 16 d’abril de 2008 i que, per tant, fa que, entre d’altres recursos, el territori català disposi d’un telèfon propi d’atenció: el 900 900 111. Això, però, no vol dir que els altres territoris no disposin de recursos. Tant al País Valencià com a les Illes hi ha webs específiques amb tota la informació.

A més, arreu de l’Estat, el telèfon directe per aquests casos és el 016, un telèfon confidencial i gratuït que funciona les 24h durant tot l’any.

DENÚNCIA I ATENCIÓ

Si una dona agredida decideix lliurement a interposar una denúncia contra el seu agressor, abans d’anar a les dependències policials es recomana acudir a un centre sanitari, com un hospital, tenir assessorament legal i romandre acompanyada en tot moment de persones de confiança.

Malgrat tots els recursos existents, cal recordar sempre que la dona mai és la culpable de l’agressió. En canvi l’home sí, sobretot si no fa res per canviar.

25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de les Violències Masclistes.