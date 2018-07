La Policia Nacional va fer servir canals paral·lels de comunicació entre els agents durant l’1-O

ANDREU MERINO (BARCELONA)

| 18 de jul, 2018 - 11:15

«Me llama al otro medio». Són paraules d’un dels responsables de la Policia Nacional que va intervenir en l'operació policial per evitar la celebració del referèndum de l’1-O a l’Institut d’Educació Secundària Víctor Català a Barcelona. En l’àudio, al qual ha tingut accés la Jornada, el responsable policial atén la comunicació d’un agent que va participar en les càrregues al centre de votació. Li pregunta si calen reforços i davant la resposta negativa, insta el seu company a trucar-li a «l’altre mitjà».

Cinc de les persones que van patir la violència policial al Víctor Català van denunciar els fets al jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament com a acusació popular. Avui el jutjat ha decidit arxivar 43 denúncies presentades per diversos lesionats per l'actuació de la policia espanyola en sis col·legis electorals de la ciutat l'1 d'octubre, entre les quals les de persones que eren al Víctor Català. El consistori ja ha avançat que recorrerà contra l’arxivament i el tinent d’alcaldia Jaume Asens assegura que, a més, demanaran explicacions per la utilització de més d’un canal de comunicació entre els agents de la policia espanyola. «En cap moment ens han comunicat que hi havia dos canals», explica en declaracions a aquest mitjà. «Les converses entre els agents proven que hi havia un segon mitjà per comunicar-se entre ells a través del qual es podien donar ordres presumptament delictives», afegeix.

El Víctor Català és només un dels col·legis electorals on els agents antidisturbis de la Policia Nacional van carregar per retirar les urnes i el material electoral relacionat amb el referèndum, igual que el CAP Guinardó. Allà, les comunicacions entre els agents també reflecteixen l’existència d’un «altre mitjà» per comunicar-se, paral·lel a la ràdio policial, tal com es pot comprovar en un altre àudio al qual també ha tingut accés la Jornada.

«Totes les comunicacions enregistrades»

Els àudios formen part de les diligències obertes pel jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona arran de les denúncies presentades per diversos lesionats per l’actuació de la Policia Nacional en sis col·legis electorals de la ciutat l’1 d’octubre. El jutjat va requerir informació al cos policial i la direcció general de la Policia va facilitar al jutge dos DVD amb el contingut de «totes les comunicacions enregistrades» en els canals de la Prefectura Superior de Policia el dia del referèndum.

La direcció general de Policia així ho assegura en un escrit adreçat al jutjat d’instrucció que acompanyava l’entrega del material requerit. Concretament, la policia espanyola havia de lliurar els àudios i les transcripcions de les comunicacions entre el director del gabinet de coordinació i estudis de la secretaria d’Estat de Seguretat i els comandaments, entre els mateixos comandaments i entre els comandaments i els agents que van actuar en 18 col·legis electorals de Barcelona. La Policia Nacional, però, no ha aclarit quin és «l’altre mitjà» al qual fan referència els agents ni tampoc si el contingut que s’hi va enregistrar ha estat lliurat o no al jutge.

Asens qualifica l’actitud de la policia espanyola de «maniobra obstaculitzadora» i argumenta que disposar de tots els àudios de les converses policials de l’1-O és «bàsic» per avançar en la investigació.